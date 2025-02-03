روسيا تقدمت 430 كلم مربع في أوكرانيا في كانون الثاني وتتجه نحو بوكروفسك

تقدم الجيش الروسي وسيطر على 430 كيلومترا مربعة داخل الأراضي الأوكرانية في كانون الثاني ويقترب حاليا من بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا لقوات كييف، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس الاثنين استنادا إلى بيانات المعهد الأميركي لدراسة الحرب.



وشهد كانون الثاني تباطؤا طفيفا مقارنة بالأشهر السابقة، بعد السيطرة على 476 كيلومترا مربعة في كانون الأول و725 كيلومترا مربعة في تشرين الثاني، في أعقاب تسجيل القوات الروسية تقدما كبيرا على خط المواجهة منذ صيف 2024.



أكثر من 80% من التقدم الذي حققته روسيا في كانون الثاني حدث في منطقة دونيتسك، حيث تحاول القوات الروسية الاستيلاء على بلدة بوكروفسك. ولم تعد سوى على بعد كيلومترين من هذا المركز اللوجستي المهم التي تقترب منه من الجنوب والشرق.



تقدم الجيش الروسي أيضا وسيطر على نحو خمسين كيلومترا مربعة على الجبهة الشمالية الشرقية حول بلدة كوبيانسك، وبات في كانون الثاني على الضفة الغربية للنهر الذي كان لفترة طويلة خط الجبهة بين الجانبين.



وكان تقدم موسكو في أوكرانيا تباطأ خلال فصلي الشتاء الماضيين. أما التقدم المحرز في كانون الثاني 2025 فيضاهي ما تحقق خلال شهري كانون الثاني 2023 و2024 مجتمعين (285 و146 كيلومترا مربعة) ما يدل على تفوق الروسي في هذه المرحلة من النزاع.



في آب 2024 حدث هجوم أوكراني واسع النطاق على الأراضي الروسية في منطقة كورسك، وسيطر الأوكرانيون على نحو 1300 كيلومتر مربعة في أسبوعين. لكن منطقة العمليات تقلصت خلال الأشهر التالية إلى 442 كيلومترا مربعة في نهاية كانون الثاني.



وتستند حسابات وكالة فرانس برس الى ملفات المعهد الأميركي لدراسة الحرب وفق المعلومات التي ينشرها الطرفان وتحليل صور الأقمار الاصطناعية.