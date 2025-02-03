كييف تطالب بتحرك عاجل مع تزايد حالات إعدام الجيش الروسي لأسرى حرب أوكرانيين

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها الاثنين أن زيادة عدد أسرى الحرب الأوكرانيين الذين تعدمهم القوات الروسية يتطلب تحركا دوليا عاجلا.



وذكرت هيئة تابعة للأمم المتحدة اليوم أنها سجلت "ارتفاعا مقلقا" في عمليات الإعدام المبلغ عنها خلال الأشهر القليلة الماضية.



وقال سيبيها على منصة إكس "يجب ألا يندد العالم فحسب، لكن يجب عليه أيضا أن يتخذ إجراءات عاجلة. نحن بحاجة إلى أدوات قانونية دولية جديدة وفعالة، وخطوات ملموسة لمحاسبة الجناة".