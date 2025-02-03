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دانة غاز الإماراتية: الإنتاج مستمر بشكل طبيعي بعد هجوم على حقل خور مور بالعراق

أخبار دولية
2025-02-03 | 09:21
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دانة غاز الإماراتية: الإنتاج مستمر بشكل طبيعي بعد هجوم على حقل خور مور بالعراق
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دانة غاز الإماراتية: الإنتاج مستمر بشكل طبيعي بعد هجوم على حقل خور مور بالعراق

أكدت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة الاثنين أن عمليات الإنتاج مستمرة بشكل طبيعي في حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق بعد استهدافه بهجوم بطائرة مسيرة أمس الأحد.

وأضافت دانة غاز أنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع جميع السلطات العراقية المعنية وقوات الأمن لضمان استمرار العمليات بأمان.

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