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حماس أبلغت الوسطاء أنها "جاهزة" لبدء جولة المفاوضات الثانية... وهذا ما ستركّز عليه
أخبار دولية
2025-02-03 | 09:28
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حماس أبلغت الوسطاء أنها "جاهزة" لبدء جولة المفاوضات الثانية... وهذا ما ستركّز عليه
اعلن مصدران قياديان في حركة حماس لفرانس برس انها مستعدة للبدء بجولة المفاوضات الثانية مع اسرائيل في اطار اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.
وقال قيادي في الحركة فضل عدم الكشف عن هويته "من المقرر ان تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات اليوم ... حماس ابلغت الوسطاء خلال الاتصالات الجارية واللقاءات التي عقدت مع الوسطاء المصريين الاسبوع الماضي في القاهرة باننا جاهزون لبدء جولة المفاوضات للمرحلة الثانية".
وأكد مصدر آخر في الحركة "ننتظر من الوسطاء البدء بجولة المفاوضات، وفد حماس جاهز وملتزمون بتطبيق بنود الاتفاق".
وأوضح القيادي ان جولة المفاوضات للمرحلة الثانية ستركز على "قضايا وقف إطلاق النار الدائم، عدم العودة للحرب والانسحاب العسكري بما في ذلك من محور فيلادلفيا، والاتفاق على المعايير الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الثانية من الصفقة"، مشددا على ان "كتائب عز الدين القسام وفصائل المقاومة لديها عدد من كبار الضباط والجنود الأسرى".
كما لفت الى أن بنود الاتفاق تتضمن مواصلة إدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة والتي تشمل "المساعدات الغذائية والدوائية والاغاثية، 200 الف خيمة مجهزة، 60 الف كرفان، مواد لترميم المشافي ومحطات المياه، تشغيل المخابز، ادخال الوقود والمعدات الثقيلة لازالة الركام وانتشال الجثث".
ويفترض ان تؤدي المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار إلى إطلاق سراح آخر الرهائن المحتجزين في القطاع وإنهاء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول2023.
وينص اتفاق الهدنة المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة (غير التايلانديين) في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
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