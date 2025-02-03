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موجة من الهزات الأرضية تضرب سانتوريني... رئيس وزراء اليونان: اهدأوا

أخبار دولية
2025-02-03 | 10:23
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موجة من الهزات الأرضية تضرب سانتوريني... رئيس وزراء اليونان: اهدأوا
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موجة من الهزات الأرضية تضرب سانتوريني... رئيس وزراء اليونان: اهدأوا

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين إلى الهدوء بعد موجة من الهزات الأرضية التي ضربت جزيرة سانتوريني السياحية ودفعت بأعداد كبيرة إلى مغادرتها.
     
وفي تصريح أدلى به من بروكسل، قال ميتسوتاكيس إن السلطات ترصد ظاهرة جيولوجية "شديدة جدا" على مدى الأيام الأخيرة، مضيفا "أود أن أطلب من سكان جزيرتنا قبل كل شيء أن يحافظوا على الهدوء".
     
وتعرضت جزيرة سانتوريني وجزر بحر إيجة المجاورة، المعروفة بمناظرها الخلابة على المنحدرات الصخرية وبركانها الخامد، لمئات الهزات الشديدة منذ الأسبوع الماضي، أعنفها بقوة 4,9 درجات. كما تأثرت جزر أنافي وإيوس وأمورغوس المجاورة. ودفع هذا النشاط السلطات إلى إرسال وحدات إنقاذ إلى المنطقة وإغلاق المدارس، وتم إعلان بعض المناطق محظورة بسبب مخاطر الانهيارات الصخرية.

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الأرضية

سانتوريني...

وزراء

اليونان:

اهدأوا

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