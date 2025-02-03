الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصحة العالمية تدحض انتقادات ترامب لتبرير سحب بلده من المنظمة: نرّحب بالاقتراحات حتّى لو كنا ننفّذ إصلاحات كثيرة

أخبار دولية
2025-02-03 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصحة العالمية تدحض انتقادات ترامب لتبرير سحب بلده من المنظمة: نرّحب بالاقتراحات حتّى لو كنا ننفّذ إصلاحات كثيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الصحة العالمية تدحض انتقادات ترامب لتبرير سحب بلده من المنظمة: نرّحب بالاقتراحات حتّى لو كنا ننفّذ إصلاحات كثيرة


دحض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الإثنين الانتقادات التي ساقها دونالد ترامب لتبرير سحب بلده من المنظمة، داعيا واشنطن إلى"حوار بنّاء لصون... العلاقات التاريخية".
     
وقال غيبرييسوس في افتتاح دورة المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف "قبل أسبوعين، وقّع الرئيس ترامب مرسوما أعلن فيه نيّته سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. نأسف لهذا القرار ونأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر فيه".
     
ودعا إلى "حوار بنّاء لصون وتعزيز العلاقات التاريخية بين منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة التي ساهمت في إنجازات ملحوظة، كالقضاء على الجدري وأمثلة أخرى كثيرة".
     
في العام 2020، خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، باشرت الولايات المتحدة إجراءات الانسحاب من المنظمة. لكن جو بايدن أبطل الانسحاب قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، إذ تنصّ قواعد الأمم المتحدة على مهلة سنة بين الإعلان والانسحاب الفعلي.
     
وبرّر ترامب قراره بالفارق الواسع في المساهمات المالية الأميركية منها والصينية، متّهما المنظمة بـ"النصب" على الولايات المتحدة التي تعدّ أكبر مانحيها.
     
وذكّر المرسوم الرئاسي بأن الولايات المتحدة قرّرت الانسحاب سنة 2020 بسبب "سوء إدارة" منظمة الصحة العالمية لجائحة كوفيد-19 وأزمات عالمية أخرى و"عجزها عن اعتماد الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة وعجزها عن التحلّي باستقلالية إزاء التأثير السياسي غير الملائم لدول أعضاء". ودحض تيدروس أدهانوم غيبرييسوس هذه الاتهامات، مشيرا إلى أنه "في السنوات السبع الأخيرة... طبّقت منظمة الصحة العالمية أكثر الإصلاحات عمقا واتساعا في تاريخها".
     
وأشار إلى أن "تحوّل المنظمة طال نواحي عملنا كافة، من الاستراتيجية إلى نموذج العمل مرورا بالإجراءات والشراكات والتمويل وطاقم العمل وثقافتنا".
     
وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "نحن على قناعة بضرورة التحسّن باستمرار ويسعدنا تلقّي اقتراحات من الولايات المتحدة وكلّ الدول الأعضاء حول كيف لنا أن نخدمكم أنتم وشعوب العالم على نحو أفضل. كما إننا نرّحب بالاقتراحات الإضافية، حتّى لو كنا ننفّذ إصلاحات كثيرة".
     
ونفى غيبرييسوس أن تكون المنظمة خاضعة لتأثير دول أعضاء، مشدّدا على "حياد منظمة الصحة العالمية"، ومؤكّدا "تطلب منا الدول الأعضاء الكثير ونحاول قدر المستطاع تلبية طلباتها. لكن عندما تكون هذه المطالب غير مسندة بأدلّة علمية أو مخالفة لمهمّتنا القاضية بتعزيز الصحة العالمية، نجيب بالنفي بكلّ لباقة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

العالمية

انتقادات

ترامب

لتبرير

المنظمة:

نرّحب

بالاقتراحات

ننفّذ

إصلاحات

كثيرة

LBCI التالي
نتانياهو في واشنطن لبحث المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
ماكرون يشكر لقطر "دورها الحاسم" في الإفراج عن رهينة فرنسي في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-20

ترامب يوقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

LBCI
أخبار دولية
2025-01-01

منظمة الصحة العالمية تجلي 55 مريضا من غزة إلى الإمارات

LBCI
أخبار دولية
05:44

منظمة الصحة العالمية تقترح خفضا للميزانية بعد التحرك الأميركي للانسحاب منه

LBCI
أخبار دولية
2025-01-21

منظمة الصحة العالمية "تأسف" لقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:52

الأمين العام للناتو: التوتّرات التجارية مع ترامب لن تؤثّر على قدرتنا الرادعة

LBCI
أخبار دولية
10:51

مقاطعة اونتاريو الكندية تمنع ابرام عقود مع شركات أميركية

LBCI
أخبار دولية
10:28

طهران تدين تصريحات ماكرون المتعلقة باحتجاز فرنسيين في ايران

LBCI
أخبار دولية
10:23

موجة من الهزات الأرضية تضرب سانتوريني... رئيس وزراء اليونان: اهدأوا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-31

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تتم بملكية وطنية تامة وندعم جهود الرئيس سلام في تشكيل حكومة لا تستثني أحدًا

LBCI
أخبار دولية
04:49

الكرملين: روسيا تواصل مباحثاتها مع سوريا بشأن مصير القاعدتين العسكريتين

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-02

نداء من "يازا" بعد سرقة الفواصل على جانب الرصيف في الضبية: لضبط العصابات المجرمة وتطبيق قانون العقوبات

LBCI
أخبار دولية
08:44

روسيا تقدمت 430 كلم مربع في أوكرانيا في كانون الثاني وتتجه نحو بوكروفسك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:35

صفقة الأسرى في صلب اهتمامات اسرائيل... المفاوضات المقبلة مختلفة عن سابقاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

جديد الملف الحكومي ومباحثات الرئيس عون مع ضيوفه…

LBCI
أخبار لبنان
08:09

جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
06:12

ماكرون: على الاتحاد الأوروبي فرض احترامه في حال تعرضه لهجوم تجاري

LBCI
أخبار لبنان
06:07

مولوي: لا يمكن استباق الجرائم الجنائية... وسنكثف الانتشار الأمني

LBCI
أخبار لبنان
04:41

فاريا تستعدّ لاستقبال جثمان ابنها خليل خليل..

LBCI
أخبار لبنان
04:29

التشكيلة الحكومية وصلت الى خواتيمها...و"القوات" لم تحسم امر المشاركة بعد

LBCI
أخبار لبنان
02:54

الرئيس عون أمام رئيس واعضاء مجلس شورى الدولة: لتكن قراراتكم مرضاة لضميركم لا لأحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:56

ترامب يفتح النار تجاريًا والدول ترد بالمثل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:20

توقيف مطلق النار على منزل الأب ايلي بشعلاني في المريجات... وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:09

جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات

LBCI
حال الطقس
01:23

طقس باردٌ جدًا مع أمطار وثلوج...

LBCI
أمن وقضاء
10:38

تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون

LBCI
صحف اليوم
00:40

ولادة الحكومة بين اليوم وغداً.. (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
11:55

نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More