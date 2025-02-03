الأمين العام للناتو: التوتّرات التجارية مع ترامب لن تؤثّر على قدرتنا الرادعة

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الإثنين أن التهديد بحروب تجارية الذي يلوّح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يؤثّر على القوّة الرادعة للحلف.



وقال مارك روته خلال مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "كان هناك دوما مشاكل بين الحلفاء"، لكن "لدي قناعة مطلقة بأن ذلك لن يؤثّر على عزمنا الجماعي إبقاء قدرتنا الرادعة قويّة".



