وزير الخارجية الأميركي يعلن توليه شخصيا رئاسة الـUSAID



أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإثنين تولّيه شخصيا رئاسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل إنهاء "عصيانها" على أجندة الرئيس دونالد ترامب.



وقال روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى السلفادور "أنا القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، متّهما هذه الهيئة الحكومية بأنّها لم تردّ على الأسئلة التي وجّهت إليها ومؤكّدا بأنّ "هذا المستوى من العصيان يجعل إجراء أيّ نوع من المراجعة الجادّة أمرا مستحيلا".