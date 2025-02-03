الشرع: قوات سوريا الديمقراطية أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة

أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الاثنين أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مستعدة لفرض وضع يكون فيه السلاح بيد الدولة وحدها لكن خلافات لا تزال قائمة إزاء بعض الأمور.



وقال الشرع في مقابلة تلفزيونية إن قوات سوريا الديمقراطية "أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة لكن هناك اختلافات على بعض الجزئيات".

ورأى بلاده ستحتاج إلى أربع إلى خمس سنوات لتنظيم الانتخابات، قائلا: "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت".