الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
9
o
الجنوب
13
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
9
o
الجنوب
13
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد
أخبار دولية
2025-02-03 | 13:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد
0
min
ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ "لا ضمانات" على أنّ وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس منذ تولّيه السلطة قبل أسبوعين سيظلّ صامدا.
وعشيّة لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "ليست لديّ أيّ ضمانة بأنّ السلام سيصمد"، قبل أن يتولى الكلام مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي كان جالسا إلى جانبه ليقول إنّ الهدنة "صامدة حتى الآن ونحن بالتالي نأمل حتما (...) بأن نُخرج الرهائن وننقذ أرواحا ونتوصّل، كما نأمل، إلى تسوية سلمية للوضع برمّته".
آخر الأخبار
أخبار دولية
خبر عاجل
ضمانات
إطلاق
النار
سيصمد
التالي
الدفاع المدني السوري: 15 قتيلا جراء انفجار سيارة ملغومة بشمال البلاد
رئيس تايوان: الصين وتايوان في حاجة إلى السلام في ظل التغيرات العالمية المتعددة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-27
وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن يصمد وقف إطلاق النار في لبنان ويصبح دائما
آخر الأخبار
2024-11-27
وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن يصمد وقف إطلاق النار في لبنان ويصبح دائما
0
آخر الأخبار
2024-12-03
النائب بيار بو عاصي للـLBCI: الايراني والاسرائيلي يحددان ان كان اتفاق وقف اطلاق النار سيصمد ام لا والاتفاق هش جدا
آخر الأخبار
2024-12-03
النائب بيار بو عاصي للـLBCI: الايراني والاسرائيلي يحددان ان كان اتفاق وقف اطلاق النار سيصمد ام لا والاتفاق هش جدا
0
أخبار لبنان
2024-12-04
اتفاق وقف النار سيصمد.. والخروقات رسائل للمستوطنين (الجمهورية)
أخبار لبنان
2024-12-04
اتفاق وقف النار سيصمد.. والخروقات رسائل للمستوطنين (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
2025-01-22
وزير الخارجية السعودي: آمل أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة ومسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتقنا جميعا في المنطقة
آخر الأخبار
2025-01-22
وزير الخارجية السعودي: آمل أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة ومسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتقنا جميعا في المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:56
ترامب: الرسوم الجمركية على الصين قد تزيد
أخبار دولية
14:56
ترامب: الرسوم الجمركية على الصين قد تزيد
0
أخبار دولية
14:26
أميركا تستعد لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار
أخبار دولية
14:26
أميركا تستعد لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار
0
أخبار دولية
14:16
حفل Grammy Awards... ليلة إستثنائية ومفاجآت
أخبار دولية
14:16
حفل Grammy Awards... ليلة إستثنائية ومفاجآت
0
أخبار دولية
13:40
سوريا من العزلة الإقتصادية للإنفتاح
أخبار دولية
13:40
سوريا من العزلة الإقتصادية للإنفتاح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:06
جولة لمراقبي مصلحة الإقتصاد في محافظة الجنوب
أمن وقضاء
13:06
جولة لمراقبي مصلحة الإقتصاد في محافظة الجنوب
0
أخبار دولية
07:21
رئيس وزراء اليونان يدعو إلى الهدوء بعد هزات شديدة في جزيرة سانتوريني
أخبار دولية
07:21
رئيس وزراء اليونان يدعو إلى الهدوء بعد هزات شديدة في جزيرة سانتوريني
0
آخر الأخبار
09:20
ترامب: مئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة ماتوا بسبب المخدرات التي تتدفق عبر حدود المكسيك وكندا
آخر الأخبار
09:20
ترامب: مئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة ماتوا بسبب المخدرات التي تتدفق عبر حدود المكسيك وكندا
0
صحف اليوم
00:39
الحكومة تقترب من الصيغة المكتملة.. والساعات المقبلة حاسمة (اللواء)
صحف اليوم
00:39
الحكومة تقترب من الصيغة المكتملة.. والساعات المقبلة حاسمة (اللواء)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:16
حفل Grammy Awards... ليلة إستثنائية ومفاجآت
أخبار دولية
14:16
حفل Grammy Awards... ليلة إستثنائية ومفاجآت
0
أخبار دولية
13:40
سوريا من العزلة الإقتصادية للإنفتاح
أخبار دولية
13:40
سوريا من العزلة الإقتصادية للإنفتاح
0
أخبار دولية
13:39
الباحث السياسي السوري نورس عزيز يتحدث عن أمن السوريين
أخبار دولية
13:39
الباحث السياسي السوري نورس عزيز يتحدث عن أمن السوريين
0
أمن وقضاء
13:36
إرتفاع الجرائم الفردية بين غياب الردع والتدخلات السياسية
أمن وقضاء
13:36
إرتفاع الجرائم الفردية بين غياب الردع والتدخلات السياسية
0
أمن وقضاء
13:30
دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات
أمن وقضاء
13:30
دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رسالة الى الرئيس المكلّف نواف سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رسالة الى الرئيس المكلّف نواف سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عقدة الثنائي تفجر عقدة مسيحية.. والخارج يترقب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عقدة الثنائي تفجر عقدة مسيحية.. والخارج يترقب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هكذا سيُشيّع السيد حسن نصرالله… بين ضخامة المشهد والترقب الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هكذا سيُشيّع السيد حسن نصرالله… بين ضخامة المشهد والترقب الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب الاسرائيلية على غزة ستعود إلا اذا..
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب الاسرائيلية على غزة ستعود إلا اذا..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:09
جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات
أخبار لبنان
08:09
جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات
2
حال الطقس
01:23
طقس باردٌ جدًا مع أمطار وثلوج...
حال الطقس
01:23
طقس باردٌ جدًا مع أمطار وثلوج...
3
أمن وقضاء
10:38
تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل
أمن وقضاء
10:38
تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل
4
أخبار لبنان
11:55
نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة
أخبار لبنان
11:55
نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة
5
صحف اليوم
00:40
ولادة الحكومة بين اليوم وغداً.. (الجمهورية)
صحف اليوم
00:40
ولادة الحكومة بين اليوم وغداً.. (الجمهورية)
6
أمن وقضاء
13:30
دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات
أمن وقضاء
13:30
دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات
7
خبر عاجل
09:23
سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية
خبر عاجل
09:23
سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية
8
خبر عاجل
05:55
مولوي: العمل الأمني الاستباقي موجود وأعطينا توجيهاتنا لتكثيف الدوريات في كل المناطق وقوى الأمن الداخلي تطالب باعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا للتعامل مع المجرمين الذي يرتكبون جرما في لبنان ويفرون الى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا
خبر عاجل
05:55
مولوي: العمل الأمني الاستباقي موجود وأعطينا توجيهاتنا لتكثيف الدوريات في كل المناطق وقوى الأمن الداخلي تطالب باعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا للتعامل مع المجرمين الذي يرتكبون جرما في لبنان ويفرون الى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More