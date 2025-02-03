أميركا تستعد لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من زعماء الكونجرس الموافقة على إرسال قنابل ومعدات عسكرية أخرى بمليار دولار تقريبا إلى إسرائيل.



وأضاف التقرير نقلا عن مصادر أن مبيعات الأسلحة المزمعة تشمل 4700 قنبلة زنة 1000 رطل بما يزيد عن 700 مليون دولار وجرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيلر بما يزيد عن 300 مليون دولار.



