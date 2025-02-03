ترامب: الرسوم الجمركية على الصين قد تزيد

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أنه قد يرفع الرسوم الجمركية على الصين لتزيد عن العشرة بالمئة التي فرضها يوم السبت، قائلًا: "سنتحدث إلى الصين على الأرجح خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".



ووصف ترامب في حديثه إلى صحفيين بالبيت الأبيض الرسوم الجمركية التي فرضها على البضائع الصينية بأنها مجرد "ضربة بداية" في مساعيه لتحقيق المزيد من التوازن في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.