الشرع: معركة إسقاط نظام الأسد كانت نتيجة تخطيط دقيق إستمر خمس سنوات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يزور تركيا يوم الثلاثاء في الرابع من هذا الشهر أن مستقبل سوريا سيستند إلى نظام جمهوري يضم حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.



وقال الشرع إن "معركة إسقاط نظام الأسد خلال أحد عشر 11 يومًا كانت نتيجةً تخطيط دقيق إستمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة".