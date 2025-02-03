البيت الأبيض: إيلون ماسك موظف حكومي بوضع خاص

أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الاثنين أن الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف هام للرئيس دونالد ترامب، يعد "موظفًا حكوميًا بوضع خاص".



وأشارت إلى أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، لكنها قالت إن ماسك يلتزم بجميع القوانين الاتحادية المعمول بها.