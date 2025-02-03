ترودو: واشنطن تعلق لمدة 30 يومًا فرض رسوم جمركية على كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الإثنين على أن تعلق الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا فرض رسوم تجارية على واردتها من البضائع الكندية مقابل تعهدات قطعتها أوتاوا.وقال ترودو في منشور على منصة إكس: "لقد أجريت للتو مكالمة جيدة مع الرئيس ترامب"، مشيرًا إلى أن "كندا ستنشر ما يقرب من 10 آلاف عسكري للمساعدة في تأمين الحدود البرية بين البلدين، وستدرج كارتيلات المخدرات المكسيكية على قائمة المنظمات الإرهابية، وستعين مفوضًا لشؤون مكافحة مخدر الفنتانيل وستتعاون مع واشنطن في مكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل والإتجار بالبشر وتبييض الأموال."