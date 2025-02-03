مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيأمر بانسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان وحظر تمويل الأونروا

أعلن مسؤول في البيت الأبيض الاثنين أن من المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا الثلاثاء بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وكان ترامب قد أمر في السابق بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني.