أكسيوس: وزراء عرب يعارضون إجلاء الفلسطينيين من غزة في رسالة إلى أميركا

أفاد موقع أكسيوس اليوم الاثنين بأن خمسة من وزراء الخارجية العرب ومسؤولًا فلسطينيًا كبيرًا أرسلوا رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعارضون فيها خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، ويطالبون بدلًا من ذلك بإشراكهم في عملية إعادة الإعمار.



واستند التقرير إلى نسخة من الرسالة.



وأورد الموقع انعقاد اجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن بالإضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في القاهرة مطلع الأسبوع والذي قرروا فيه إرسال الرسالة إلى روبيو.