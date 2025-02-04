المصابون والمرضى في غزة يمكن أن يتلقوا العلاج في اليابان

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو ايشيبا أن حكومته تدرس خطة لتقديم الرعاية الطبية في اليابان لمصابين ومرضى من قطاع غزة.



وقال ايشيبا خلال جلسة برلمانية الاثنين إن إدارته تعمل على برنامج لتقديم الدعم في اليابان "للمرضى أو المصابين في غزة".



أضاف أنه يمكن أيضا تقديم فرص تعليم لسكان من قطاع غزة الذي يشهد وقف إطلاق نار هش مع إسرائيل.



وكان إيشيبا يرد على سؤال لأحد النواب حول ما إذا كان يمكن استخدام برنامج يعود لعام 2017 لقبول طلاب من اللاجئين السوريين، كمرجعية لمساعدة سكان غزة.



وقال ايشيبا "نحن نفكر في إطلاق برنامج مماثل لغزة، والحكومة ستبذل جهودا لتنفيذ هذه الخطة".