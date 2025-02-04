سيول: الجنود الكوريون الشماليون لا يشاركون في القتال بمنطقة كورسك الروسية منذ منتصف كانون الثاني

اعنلت الاستخبارات الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن الجنود الكوريين الشماليين الذي يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك، لم يشاركوا في أي قتال منذ منتصف كانون الثاني، بعد أن زعمت كييف انسحابهم لتكبدهم خسائر فادحة.



وقال جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي "منذ منتصف كانون الثاني، يبدو أن الجنود الكوريين الشماليين المنتشرين في منطقة كورسك في روسيا لم يشاركوا في أي قتال".



أضاف "قد يكون أحد أسباب ذلك وقوع العديد من الإصابات، لكن التفاصيل الدقيقة لا تزال قيد المتابعة".



ورجحت أوكرانيا الجمعة انسحاب الجنود الكوريين الشماليين من خطة الجبهة، حيث قال المتحدث باسم قوات العمليات الخاصة الكولونيل أولكسندر كيندراتنكو إنّه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لم نر أو نرصد أيّ نشاط أو مواجهات عسكرية مع الكوريين الشماليين".