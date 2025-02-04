روبيو يشيد بعرض السلفادور استقبال محكومين أميركيين لقضاء عقوبتهم في سجونها

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين أن رئيس السلفادور نجيب بوكيلي قدم عرضا غير عادي بنقل محكومين يحملون الجنسية الأميركية من الولايات المتحدة إلى سجون بلاده لقضاء عقوبتهم.



ولم يحدث تقريبا في العصر الحديث أن أرسلت دولة ديموقراطية مواطنيها إلى سجون دولة أجنبية لقضاء عقوبتهم.



لكن روبيو أكد أن بوكيلي، الذي شن حملة شاملة على الجريمة في السلفادور أكسبته شعبية واسعة وحولته أيضا إلى بطل بنظر الرئيس دونالد ترامب، عرض ذلك خلال اجتماعهما في وقت سابق اليوم.



وقال روبيو للصحافيين إن بوكيلي "عرض أن تستقبل سجون بلاده مجرمين أميركيين خطرين مسجونين في بلادنا، بما في ذلك أولئك الذين يحملون جنسية أميركية وإقامة قانونية".