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مقاطعة اونتاريو الكندية تعود عن قرار منع إبرام عقود مع شركات أميركية

أخبار دولية
2025-02-04 | 00:16
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مقاطعة اونتاريو الكندية تعود عن قرار منع إبرام عقود مع شركات أميركية
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مقاطعة اونتاريو الكندية تعود عن قرار منع إبرام عقود مع شركات أميركية

تراجعت مقاطعة أونتاريو، القلب الاقتصادي النابض لكندا، الإثنين عن قرار اتّخذته في اليوم نفسه يمنع الشركات الأميركية من الحصول على عقود مع المؤسسات الحكومية، وذلك بُعيد تعليق واشنطن فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية.
     
وقال رئيس وزراء المقاطعة دوغ فورد "لقد تجنّبنا مؤقتا رسوما جمركية كانت ستلحق ضررا جسيما باقتصادنا، وها أمر يمنحنا وقتا للمفاوضات ولتهدئة الأعصاب". 
     
وأضاف أنّه "إثر تعليق الولايات المتّحدة فرض رسوم جمركية، فإنّ أونتاريو ستعلّق أيضا إجراءاتها الانتقامية".
     
وكان فورد أعلن صباح الإثنين أنّ الشركات الأميركية ستمنع اعتبارا من تاريخه من الحصول على عقود مع أي مؤسسة حكومية في المقاطعة، مما سيجعل هذه الشركات "تخسر عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات الجديدة".
     
وأوضح أنّ قرار المنع هذا اتّخذه ردّا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على المنتجات الكندية اعتبارا من الثلاثاء.
     
وقال "لا يمكن إلقاء اللوم إلا على الرئيس ترامب". 

أخبار دولية

اونتاريو

الكندية

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