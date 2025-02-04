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الصين تخفّف منع السفر المفروض على الأويغور وتبقي على "قيود مشددة"

أخبار دولية
2025-02-04 | 00:18
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الصين تخفّف منع السفر المفروض على الأويغور وتبقي على &quot;قيود مشددة&quot;
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الصين تخفّف منع السفر المفروض على الأويغور وتبقي على "قيود مشددة"

خفّفت الصين منع السفر المفروض على سفر الأويغور لكنها أبقت على "قيود مشددة" على أولئك الذين يسعون للسفر إلى الخارج أو زيارة عائلاتهم في شينجيانغ، وفق ما أورد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين. 
     
وبكين متهمة باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية في حملة اعتبرت الأمم المتحدة أنها قد تشكل "جرائم ضد الإنسانية". 
     
وتنكر الصين بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من شينجيانغ وجلبت التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة. 
     
وقامت السلطات باحتجاز الأويغور الذين لديهم صلات بأشخاص في الخارج وصادرت وثائق سفرهم منذ حملة القمع التي أطلقتها منتصف عام 2010، وفقا لباحثين ونشطاء وأفراد الشتات الأويغوري.
     
وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أنّ المسؤولين الصينيين بدأوا الآن بإعادة جوازات السفر لبعض الأويغوريين والسماح للبعض الآخر بالتقدم بطلبات للسفر، لكنهم أبقوا على "قيود مشددة وشروط ورقابة" على من يفعلون ذلك.
     
وهذا التخفيف "سمح لبعض الأويغور بلقاء أقاربهم لفترة وجيزة في الخارج بعد سنوات من انقطاع أيّ أخبار عنهم"، لكنّ القيود لا تزال تُستخدم "للقمع"، وفقا لما قاله الباحث في الشؤون الصينية بمنظمة هيومن رايتس ووتش، يالكون أوليول. 

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