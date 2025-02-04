الصين ستفرض رسوما جمركية 15% على الفحم والغاز الأميركيين و10% على النفط الخام وواردات أخرى

اعلنت الصين الثلاثاء إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15 في المئة على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن رسوما بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية، مضيفة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل.



كما أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.



ويأتي هذا الإجراء بعدما أعلنت واشنطن رسوما نسبتها 10 في المئة على الواردات الصينية، وهو ما اعتبرت وزارة التجارة الصينية أنه "ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية".