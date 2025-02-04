إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر للبحث في وقف إطلاق نار "طويل الأمد" في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء أن إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر "نهاية الأسبوع" لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان عقب لقاءات بين بنيامين نتانياهو ومستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن "إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى الدوحة نهاية الأسبوع لمناقشة تفاصيل مرتبطة بمواصلة تنفيذ الاتفاق".

