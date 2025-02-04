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ترامب: اهتمام كبير بتطبيق تيك توك!

أخبار دولية
2025-02-04 | 01:03
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ترامب: اهتمام كبير بتطبيق تيك توك!
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ترامب: اهتمام كبير بتطبيق تيك توك!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك اهتماما كبيرا بتطبيق تيك توك، فيما تسعى إدارته إلى التوسط في بيع التطبيق الشهير.
 
وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين "اهتمام كبير بتطبيق تيك توك! سيكون رائعا للصين وكل الأطراف المعنية".
 
ويكتنف الغموض مصير التطبيق منذ أن دخل قانون يلزم الشركة الصينية المالكة له، بايت دانس، إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني.
 
ووقع ترامب، بعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني، أمرا تنفيذيا يسعى إلى تأخير إنفاذ القانون لمدة 75 يوما.  

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