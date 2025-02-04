الأمم المتحدة: وقف المساعدات الأميركية قد يتسبّب بحوالى 1200 وفاة إضافية لأمّهات في أفغانستان

حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان الثلاثاء من أن وقف المساعدات الأميركية في الخارج قد يتسبّب بحوالى 1200 حالة إضافية من وفيّات الحوامل والنساء اثناء الوضع في أفغانستان بحلول 2028.



وصرّح بيو سميث المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الهيئة الأممية خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إذا ما أخذنا مثل أفغانستان، تشير تقديراتنا إلى أنه بين 2025 و2028، سيؤدّي غياب الدعم الأميركي إلى 1200 حالة إضافية من وفيّات الحوامل والنساء أثناء الوضع و109 آلاف حالة إضافية للحمل غير المرغوب فيه".