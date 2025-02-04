أربعة قتلى و20 جريحا بهجوم صاروخي روسي في شرق أوكرانيا

أسفر هجوم روسي على بلدة إيزيوم في شمال شرق أوكرانيا الثلاثاء عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين، وفق ما قال الحاكم الإقليمي.



وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف على تلغرام "شن العدو هجوما على إيزيوم. وفقا للبيانات الأولية، استخدم المحتلون صاروخا بالستيا. قُتل أربعة أشخاص".



وفي منشور ثان، قدّم حصيلة محدثة تفيد بسقوط 20 جريحا، موضحا أن الصاروخ "أصاب وسط" هذه المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب أكثر من 40 ألف نسمة.

