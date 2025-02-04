الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
20
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
20
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أربعة قتلى و20 جريحا بهجوم صاروخي روسي في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-02-04 | 05:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أربعة قتلى و20 جريحا بهجوم صاروخي روسي في شرق أوكرانيا
أسفر هجوم روسي على بلدة إيزيوم في شمال شرق أوكرانيا الثلاثاء عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين، وفق ما قال الحاكم الإقليمي.
وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف على تلغرام "شن العدو هجوما على إيزيوم. وفقا للبيانات الأولية، استخدم المحتلون صاروخا بالستيا. قُتل أربعة أشخاص".
وفي منشور ثان، قدّم حصيلة محدثة تفيد بسقوط 20 جريحا، موضحا أن الصاروخ "أصاب وسط" هذه المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب أكثر من 40 ألف نسمة.
أخبار دولية
جريحا
بهجوم
صاروخي
أوكرانيا
التالي
الأونروا تتوقع تدهور وضعها المالي
فيديو يظهر لاول مرة زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع لطيفة الدروبي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-11
أربعة قتلى و19 جريحا بضربة روسية على زابوريجيا الأوكرانية
أخبار دولية
2024-12-11
أربعة قتلى و19 جريحا بضربة روسية على زابوريجيا الأوكرانية
0
أخبار دولية
2024-11-30
4 قتلى و21 جريحا في قصف صاروخي روسي لدنيبرو الأوكرانية
أخبار دولية
2024-11-30
4 قتلى و21 جريحا في قصف صاروخي روسي لدنيبرو الأوكرانية
0
أخبار دولية
2025-01-04
صحيفة روسية: مقتل مراسل في هجوم بطائرة مسيرة شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-01-04
صحيفة روسية: مقتل مراسل في هجوم بطائرة مسيرة شرق أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-11-19
زيلينسكي: سبعة قتلى من بينهم طفل في ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-11-19
زيلينسكي: سبعة قتلى من بينهم طفل في ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:23
شخصيات سياسية مصرية تدعو للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
أخبار دولية
08:23
شخصيات سياسية مصرية تدعو للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
0
أخبار دولية
08:21
الأونروا: الوضع في مخيم جنين في الضفة الغربية يتخذ منحى كارثيًا
أخبار دولية
08:21
الأونروا: الوضع في مخيم جنين في الضفة الغربية يتخذ منحى كارثيًا
0
أخبار دولية
08:16
إطلاق نار في مدرسة في السويد
أخبار دولية
08:16
إطلاق نار في مدرسة في السويد
0
أخبار دولية
08:14
شركة يونايتد إيرلاينز تستأنف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب
أخبار دولية
08:14
شركة يونايتد إيرلاينز تستأنف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-03
نتانياهو في واشنطن لبحث المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2025-02-03
نتانياهو في واشنطن لبحث المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
0
خبر عاجل
09:23
سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية
خبر عاجل
09:23
سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية
0
آخر الأخبار
09:20
ترامب: مئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة ماتوا بسبب المخدرات التي تتدفق عبر حدود المكسيك وكندا
آخر الأخبار
09:20
ترامب: مئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة ماتوا بسبب المخدرات التي تتدفق عبر حدود المكسيك وكندا
0
آخر الأخبار
2025-01-31
وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تتم بملكية وطنية تامة وندعم جهود الرئيس سلام في تشكيل حكومة لا تستثني أحدًا
آخر الأخبار
2025-01-31
وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تتم بملكية وطنية تامة وندعم جهود الرئيس سلام في تشكيل حكومة لا تستثني أحدًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
نشاط الرئيس عون في بعبدا اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
08:08
نشاط الرئيس عون في بعبدا اليوم...
0
أخبار لبنان
08:07
وزير الصحة: نسبة المصابين بمرض السرطان ترتفع بشكل كبير
أخبار لبنان
08:07
وزير الصحة: نسبة المصابين بمرض السرطان ترتفع بشكل كبير
0
آخر الأخبار
07:42
مستقبل اتفاق وقف الاعمال العدائية...ومباحثات نتنياهو في واشنطن
آخر الأخبار
07:42
مستقبل اتفاق وقف الاعمال العدائية...ومباحثات نتنياهو في واشنطن
0
آخر الأخبار
06:37
عراقجي: المقاومة مدرسة ولا يمكن بالقصف الجوي او المجازر في حرب غزة ولبنان ان يُقضى عليها
آخر الأخبار
06:37
عراقجي: المقاومة مدرسة ولا يمكن بالقصف الجوي او المجازر في حرب غزة ولبنان ان يُقضى عليها
0
آخر الأخبار
06:34
وزراء عرب يوجهون رسالة لواشنطن: لا لتهجير الفلسطينيين من غزة
آخر الأخبار
06:34
وزراء عرب يوجهون رسالة لواشنطن: لا لتهجير الفلسطينيين من غزة
0
أخبار دولية
06:27
الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز التعاون العملي مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
06:27
الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز التعاون العملي مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
06:25
الكرملين: الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة لا تزال محتجزةً بشكلٍ غيرِ قانوني
أخبار دولية
06:25
الكرملين: الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة لا تزال محتجزةً بشكلٍ غيرِ قانوني
0
أخبار دولية
05:59
الأونروا تتوقع تدهور وضعها المالي
أخبار دولية
05:59
الأونروا تتوقع تدهور وضعها المالي
0
أخبار لبنان
05:23
الجيش الاسرائيلي يعمل منذ الصباح على جرف الأشجار وإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية
أخبار لبنان
05:23
الجيش الاسرائيلي يعمل منذ الصباح على جرف الأشجار وإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:38
تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل
أمن وقضاء
10:38
تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل
2
أمن وقضاء
13:30
دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات
أمن وقضاء
13:30
دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات
3
أخبار لبنان
11:55
نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة
أخبار لبنان
11:55
نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة
4
أمن وقضاء
03:39
الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...
أمن وقضاء
03:39
الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...
5
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هكذا سيُشيّع السيد حسن نصرالله… بين ضخامة المشهد والترقب الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هكذا سيُشيّع السيد حسن نصرالله… بين ضخامة المشهد والترقب الاسرائيلي
6
خبر عاجل
09:23
سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية
خبر عاجل
09:23
سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية
7
حال الطقس
01:58
من منتصف ليل اليوم.. منخفض جويّ قصير المدّة وعالي الفعالية في طريقه الينا
حال الطقس
01:58
من منتصف ليل اليوم.. منخفض جويّ قصير المدّة وعالي الفعالية في طريقه الينا
8
اقتصاد
02:14
الغاز ارتفع 5000 ل.ل....اليكم اسعار المحروقات
اقتصاد
02:14
الغاز ارتفع 5000 ل.ل....اليكم اسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More