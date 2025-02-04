القبض على "الخَفاش" في سوريا



ألقت ادارة الامنِ العام في الساحل في سوريا وبالتعاون مع جهازِ الاستخبارات العامة القبضَ على احدِ رموز النظام السوري السابق المدعو موسى أحمد خليفة، الملقب بالخَفاش، وضبطت أسلحةً وذخائرً بحوزته، بحسب وكالة الانباء السورية سانا.