وصول سجناء فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق غزة إلى تركيا

أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن 15 من بين عشرات السجناء الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصلوا إلى تركيا اليوم الثلاثاء قادمين من مصر التي تم ترحليهم إليها.



وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه أول دفعة من الفلسطينيين تستقبلهم دولة ثالثة غير مصر بموجب شروط وقف إطلاق النار بمنع السجناء الذين أدانتهم إسرائيل بارتكاب هجمات عنيفة من العودة إلى الأراضي الفلسطينية.



وقال مصدر أمني تركي لـ"رويترز" إن من المقرر وصول 15 سجينا فلسطينيا عبر مصر، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.



وأطلقت حماس 18 رهينة وأفرجت إسرائيل في المقابل عن 583 سجينا فلسطينيا، تم إرسال 79 منهم على الأقل إلى مصر، في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



وذكرت مصادر من حماس أن سجناء آخرين ربما يتوجهون أيضا إلى الجزائر أو قطر.