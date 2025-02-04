الكرملين: الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة لا تزال محتجزةً بشكلٍ غيرِ قانوني

انتقد الكرملين تصريحات دونالد ترامب التي قال فيها إن أوكرانيا يجب أن تقدمَ المعادن النادرة مقابلَ الدعم الأميركي.



وأشار المتحدتُ باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إلى أن الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة لا تزال محتجزةً بشكلٍ غيرِ قانوني، وأن الإدارةَ الأميركية الجديدة لم تتخذ قراراتٍ بشأنها.



هذا وأكد أن واشنطن تواصل إرسالَ الأسلحة إلى أوكرانيا.