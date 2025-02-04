الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز التعاون العملي مع الولايات المتحدة

أكد الاتحاد الأوروبي استعدادَه لتعزيز التعاون العملي مع الولايات المتحدة في ظل التحديات المتزايدة والشكوك التي تواجه العلاقات بين الجانبين.



وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه مستعد لتشكيل حوار قوي وبنّاء مع واشنطن لمواجهة هذه التحديات.