حزب تركي مؤيد للأكراد: قائد حزب العمال الكردستاني سيطلق دعوة تاريخية قريبًا

في الوقت الذي يشهد فيه الشمال السوري توترات أمنية خطيرة بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية، كشف حزب تركي مؤيد للأكراد أنّ قائد حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان سيطلق دعوة تاريخية قريبًا من أجل حل دائم للقضية الكردية.وتأتي الخطوة وسط مساع سياسية لإنهاء هذا الصراع المستمر منذ عقود.