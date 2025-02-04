رئيسة الوزراء الدنماركية تلتقي نظيرها البريطاني في لندن

تجتمع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الثلاثاء في لندن بنظيرها البريطاني كير ستارمر، في وقت تسعى الدنمارك إلى حشد دعم أوروبي في وجه مطامع ترامب بغرينلاند.



ومن المرتقب أن يركّز الزعيمان في لقائهما على "الأمن في أوروبا"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب فريدريكسن التي زارت الأسبوع الماضي باريس وبرلين لحشد دعم البلدين.



ولم تذكر رئيسة الوزراء الدنماركية في بيانها لا غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تتمتّع بحكم ذاتي، ولا الولايات المتحدة، لكنها قالت "نحن في حاجة إلى أن تكون أوروبا أقوى وأن تساهم أكثر في الناتو وأن تكون أكثر استقلالية".



وأردفت "في المقابل، لا بدّ لنا من الإيفاء بواجبنا لصون الشراكة العابرة للأطلسي التي تشكّل مدماكا للسلم والازدهار منذ الحرب العالمية الثانية".

