الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بهجوم وقع في شمال الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل إثنين من جنود الاحتياط وإصابة 8 آخرين في هجوم وقع عند حاجز تياسير في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد الجيش في بيان، بأن أحد القتلى في الهجوم هو قائد فرقة في كتيبة احتياط يدعى عوفر يونغ، بينما لم يعلن هوية الجندي الآخر على الفور.