القيادة المركزية الأميركية: مقتل 5 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في هجوم قادته قوات عراقية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم، أن ضربات جوية دقيقة قادتها قوات الأمن العراقية قتلت خمسة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من كركوك في 31 كانون الثاني.



وقالت القيادة في منشور على منصة إكس: "عُثر خلال عملية تمشيط أولية بعد الضربة على العديد من الأحزمة الناسفة الانتحارية ومواد أخرى". وأعلنت أنها قدمت الدعم لشن الضربات الجوية.