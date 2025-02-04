شركة يونايتد إيرلاينز تستأنف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز استئناف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب في إسرائيل، اعتبارًا من منتصف آذار المقبل.