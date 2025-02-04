إطلاق نار في مدرسة في السويد

أُصيب خمسة أشخاص بالرصاص في مدرسة، في مدينة أوريبرو، في وسط البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة السويدية.



وقالت إنّ عملية كبيرة جارية وطلبت من الناس الابتعاد عن المنطقة.



وأوضحت الشرطة، في بيان: "وقع إطلاق نار في المدرسة. أصيب أربعة أشخاص بالرصاص. خطورة الإصابات غير واضحة. العملية مستمرة".



وأضافت بعد دقائق أن شخصا خامسا أصيب بالرصاص. وأظهرت صور من مكان الحادث انتشار الشرطة مع العديد من سيارات الإسعاف والطوارئ.

