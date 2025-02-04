الأونروا: الوضع في مخيم جنين في الضفة الغربية يتخذ منحى كارثيًا

أكّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنّ مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة يأخذ "منحى كارثيًا"، جراء الدمار، الذي لحق بالعديد من المساكن والمباني فيه جراء العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة.وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، للصحافيين، في جنيف، إنّ الوضع في "المخيم يتخذ منحى كارثيًا".ولفتت إلى أنّ أجزاء كبيرة منه "دُمرت بالكامل في سلسلة من التفجيرات التي نفذتها القوات الإسرائيلية".وشنّ الجيش الإسرائيليّ هجومًا كبيرًا في الضفة الغربية في 21 كانون الثاني، للقضاء على المقاتلين الفلسطينيين في منطقة جنين التي تشهد منذ فترة طويلة أنشطة مسلحة.