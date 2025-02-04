شخصيات سياسية مصرية تدعو للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

دعا سياسيون وناشطون ومحامون وصحافيون مصريون إلى إطلاق الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، محذرين في بيان من الوضع الصحي الحرج لوالدته بعد أكثر من أربعة شهور على بدئها إضرابا عن الطعام.



وكان من المفترض أن يكمل الناشط البارز في أيلول الماضي عقوبة السجن الصادرة بحقه، لكن عائلته أفادت بأن السلطات المصرية بدأت احتساب الفترة التي قضاها في السجن منذ صدور الحكم عليه لا منذ توقيفه، وهو أمر يتعارض مع القانون.



وحضّت الشخصيات الموقعة على البيان الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه من عائلة الناشط الثلاثاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "اتخاذ قرار إنساني" بالإفراج عن عبد الفتاح.



وأشاروا إلى تدهور الوضع الصحي لوالدته، الأكاديمية البارزة ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ 128 يوما والتي تتعهّد عدم تناول الطعام إلى حين إطلاق نجلها.



ووقّع على البيان الذي تلاه المحامي المدافع عن حقوق الإنسان خالد علي في منزل العائلة في القاهرة الاثنين عدد من السياسيين بينهم مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات.



وحذّر البيان في إشارة إلى سويف "جاءت جميع التقارير الطبية لتشير إلى اقترابها من حافة الخطر والموت".