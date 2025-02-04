حماس: بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبد اللطيف القانوع اليوم، بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقال: "اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة".