مقتل 6 في قصف لقوات الدعم السريع على مستشفى بولاية الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية أن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب 38 في قصف شنته قوات الدعم السريع على مستشفى في أم درمان.



وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الدعم السريع "جددت اليوم القصف على مستشفى النو التعليمي... وأدى القصف الذي شنته اليوم على مستشفى النو بالثورة الحارة الثامنة إلى استشهاد 6 مواطنين مدنيين وإصابة 38 آخرين".