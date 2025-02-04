أحمد الشرع في تركيا

وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الى أنقرة حيث سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق ما أفاد مسؤول تركي وكالة فرانس برس.



والزيارة هي الرسمية الثانية التي يقوم بها الشرع بعدما سبق أن زار المملكة العربية السعودية.