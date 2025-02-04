مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: إمكان التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أنّ الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو سيناقشان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وأوضح المسؤول، في إفادة للصحافيين قبل المحادثات، أنّ ترامب ونتنياهو سيناقشان أيضًا إمكان التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.



ولفت إلى أنّ ترامب يعتقد أنّ إعادة إعمار غزة ستستغرق 10 إلى 15 عامًا.



وقال: "ترامب يركز على إطلاق جميع الرهائن وضمان عدم قدرة "حماس" على الاستمرار في الحكم."