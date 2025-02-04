مسؤول أميركيّ لرويترز: توجيه ترامب يأمر وزارة الخزانة بفرض "أقصى الضغوط الاقتصادية" على إيران

أعلن مسؤول أميركيّ إن من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مذكرة رئاسية، لإعادة إطلاق حملة "الضغط الأقصى" على إيران والتي تهدف إلى حرمانها من كل السبل للحصول على سلاح نوويّ.



وذكر المسؤول لرويترز أنّ توجيه ترامب يأمر وزارة الخزانة بفرض "أقصى الضغوط الاقتصادية" على إيران بما في ذلك العقوبات وآليات تنفيذها على أولئك الذين ينتهكون العقوبات القائمة.