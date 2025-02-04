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رجل يهاجم شرطيين امام مقر شرطة باريس
أخبار دولية
2025-02-04 | 10:25
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رجل يهاجم شرطيين امام مقر شرطة باريس
هاجم رجل الثلاثاء شرطيين أمام مقر شرطة باريس وأصاب اثنين بجروح طفيفة قبل القبض عليه، بحسب مصدر في الشرطة والنيابة.
وقال مصدر في الشرطة إن الرجل الذي ادعى أنه من أصل سوداني، أصاب أيدي شرطيين بقطع زجاج بينما كان يحاول الاستيلاء على مسدس أحدهم.
وحدثت الوقائع ظهرا أمام مقر شرطة باريس. وذكرت النيابة العامة في باريس أن ثلاثة شرطيين كانوا في الخدمة "تعرضوا لهجوم من رجل جاء مسرعا نحوهم. وحاول الاستيلاء على مسدس من حزام أحدهم".
واضافت النيابة "بينما حاول الشرطيون السيطرة عليه لكم الرجل أحدهم في وجهه، فطرح أرضا حيث حاول مرة أخرى الاستيلاء على مسدس. ثم وصل ثلاثة شرطيين وتمكنوا من وضع الأصفاد في يدي المشتبه به".
وتابعت النيابة أن "شرطيا أصيب بجرح في يده وآخر بكسر في إصبعه" موضحة أن المهاجم "كان يحمل قطعة مرآة مكسورة".
لكن الادعاء ذكر أنه "من غير المؤكد أنه استخدمها".
وأضاف المصدر في الشرطة أن الرجل "هتف الله أكبر" بحسب شهود لكن لم يتم التأكد من ذلك حتى الآن.
ونقل المهاجم إلى مركز آخر للشرطة لفحصه من قبل طبيب نفسي.
الى ذلك، اعلنت النيابة العامة الثلاثاء ان سوريا قضى متأثّرا بجروحه إثر إصابته بطلقات نارية للشرطة بعدما شهر سلاحا زائفا في محطّة مكتظّة في باريس كان يرسم على جدرانها رموز صلبان معقوفة.
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