البيت الأبيض: الاتصال بين ترامب وشي سيحدث قريبا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الجهود جارية لترتيب اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، مؤكدة أن الاتصال "سيحدث قريبا جدا".



ودافعت ليفيت عن فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين، قائلة: "إنها رسوم جمركية تأتي ردا على الصين لتوزيعها غير المسبوق للفنتانيل على مدى الأعوام الأربعة الماضية على حدود بلادنا".