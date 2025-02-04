مستشار الرئيس الأميركي للتجارة: ترامب سيتحدث مع الرئيس الصيني اليوم

أعلن بيتر نافارو مستشار الرئيس الأميركي للتجارة أن دونالد ترامب سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء بينما دخلت رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية حيز التنفيذ مما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم جمركية.



وعندما سُئل عن كيف يمكن للمستهلكين والشركات الأميركية تقييم الرسوم الجمركية الصينية، قال نافارو لصحيفة بوليتيكو "دعونا نرى ما سيحدث في المكالمة اليوم".



ولم تقدم المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في وقت سابق أي تفاصيل بشأن المكالمة الهاتفية بين ترامب وشي، لكنها قالت إنها ستحدث "قريبا".