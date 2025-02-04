مقتل أشخاص عدة في إطلاق نار بمدرسة بالسويد

نقلت صحيفة أفتونبلاديت اليومية وقناتا إس.في.تي وتي.في.4 السويديتان عن مصادر لم تكشف عنها القول إن بضعة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمدرسة في السويد اليوم الثلاثاء.



وقال متحدث باسم الشرطة إنه لا يستطيع التعليق على المعلومات التي تفيد بمقتل أشخاص.

