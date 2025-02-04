زيلينسكي: فريق رئاسي تواصل مع مبعوث ترامب لشؤون أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن فريقا له تواصل بالفعل مع أكبر مسؤول أميركي معني بشؤون أوكرانيا كيث كيلوج ومستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتس، وإن هناك "مواعيد عمل" لزيارة مقررة لوفد أميركي إلى أوكرانيا.



وفي تعليقات بشأن اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمعادن الأرضية النفيسة في أوكرانيا قال زيلينسكي للصحفيين في كييف إن أوكرانيا منفتحة على الاستثمار من جانب الشركات الأميركية.

