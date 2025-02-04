شرطة طالبان تدهم إذاعة نسائية في أفغانستان وتعلّق بثّها

افادت محطة بيغوم الإذاعية النسائية الأفغانية أن سلطات طالبان دهمت الثلاثاء مقر الإذاعة واعتقلت اثنين من موظفيها، فيما قالت وزارة الإعلام إنه تمّ تعليق بثّ الإذاعة.



وقالت الإذاعة في بيان إنّ "ضباطا من المديرية العامة للمخابرات بمساعدة ممثّلين لوزارة الإعلام والثقافة دهموا اليوم مجمّع بيغوم في كابول"، مطالبة بالإفراج السريع عن موظفيها.